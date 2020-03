In estate la Juventus potrebbe cercare un nuovo centravanti al posto di Gonzalo Higuain. Oltre a Mauro Icardi, che i bianconeri continuano a tenere in considerazione, negli ultimi giorni si è fatto anche il nome di Harry Kane. Secondo i media inglesi i bianconeri sono tra i pretendenti per l'attaccante del Tottenham che senza Champions League potrebbe chiedere di lasciare la squadra guidata da José Mourinho. L'attaccante dei Tre Leoni va in scadenza a giugno 2024, secondo Transfermarkt la sua valutazione è di 150 milioni di euro.