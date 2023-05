“Non è in vendita”, ha detto Francesco Calvo, ma oltre le parole di circostanza c'è una realtà da raccontare che è un po' diversa. Perché magari Vlahovic non è in vendita, ma non è incedibile e ha un prezzo “compra subito” ormai da qualche mese. La Juve ormai sa che dovrà attutire il colpo di un'annata, forse due, senza Champions e nel processo di rifondazione bisognerà inevitabilmente sacrificare qualcosa sul mercato. E Vlahovic è il sacrificabile, perché ha mercato nonostante la stagione non positiva, anzi deludente. Anche se, per ora, nessun club ha fin qui avvicinato la valutazione di 90 milioni imposta dalla Juve.Darko Ristic, agente di Vlahovic, è al lavoro per capire come voltare pagina. Come riporta calciomercato.com, a gennaio ci han pensato Chelsea e Manchester United anche più dell'Arsenal, ma tutto è stato rimandato a fine stagione. Alla Continassa è atteso soprattutto il Bayern Monaco, anche se ancora nessuna mossa dalla Germania è arrivata. Ma il futuro con Thomas Tuchel deve essere ancora impostato e la ricerca di un 9 prosegue. Ma una cosa è certa: Vlahovic non è incedibile.