Glisono una gran cosa. Soprattutto se mancano da un anno e mezzo. E pazienza se è, se è una partita di mezz'estate e se vale zero punti a prescindere dai fiumi di parole che porterà con sé. Ha la dimensione dell'evento. Una magia dei giorni nostri, e proprio di questi, e speriamo solo di questi. Lo straordinario è tutto ciò che davamo scontato. Come il riscaldamento a inizio partita: cross in mezzo, giochetti,che si lancia.Come, "boato"?. E. EL'applausometro è un esercizio ridondante se si parla di Juve. Hanno tutti una dimensione più o meno definita, e solo in pochi si discostano dal delirio. Però fa effetto. Immaginiamo soprattutto in chi, quel boato, non l'ha mai vissuto. E non sono pochi, né nomi leggeri.ad esempio, unonon l'ha mai vissuto: oggi ha sentito cori e affetto che non aveva mai ricevuto se non virtualmente, via social, che valgon quel che valgono nel bene e nel male. E' stato l'ultimo a lasciare il campo nel riscaldamento, insieme a, altro talentino che avrebbe ricevuto applausi scroscianti se il mondo l'avesse concesso. Nota a margine: se li è presi, pure se è passato dall'altra parte.Il primo gol vale quasi l'attesa che si era generata.Dopo, febbraio 2020, le urla dei tifosi superano quelle dei giocatori e della panchina. Si esulta, anche se. Lo si fa forte, sfogando persino un po' di apprensione generata dai primi attacchi frontali dell'Atalanta e da settimane di parole, specialmente sull'argentino. Che è tornato.Chi l'avrebbe detto: sembra sinfonia.