Gigi Buffon e Aaron Ramsey out contro il Cagliari. Andre Pirlo, in conferenza stampa, aveva anticipato che entrambi non erano al meglio, sensazione confermata leggendo la lista dei convocati. Il club bianconero ha dato ulteriori informazioni, attraverso una nota, dell’entità dei rispettivi infortuni: “Fuori dalla lista dei convocati per la trasferta di Cagliari Buffon (lombalgia) e Ramsey (lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra)”. I due si aggiungono agli altri tre indisponibili per la gara di domani, ovvero Demiral, Dybala e Bentancur.