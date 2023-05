In vista dic'è un dato interessante che riguarda Adrien. Il centrocampista francese, infatti, ha preso parte a tre gol in altrettante sfide di Serie A contro i toscani, e contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione. Il classe 1995, inoltre, è vicino a essere coinvolto in 50 reti nei cinque grandi campionati europei, grazie a 27 gol e 21 assist: al momento è a quota 48. Ed è sempre lui a detenere anche un record tra i centrocampisti del torneo: è quello delle reti segnate di testa, 4 in totale come Gleison Bremer, che a sua volta è il migliore da questo punto di vista tra i difensori.