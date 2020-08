Fabio Paratici non dovrà solo far quadrare il bilancio tra uscite (tagliare gli esuberi soprattutto) ed entrate di mercato, ma dovrà difendere la Juventus dagli assalti ai propri giovani talenti. Come Marco Olivieri, attaccante dell’Under 23, apparso più di una volta nel finale di campionato in prima squadra. Come riporta Sky Sport, in prima fila sull’esterno sinistro classe ’99 c’è l’Empoli, club nel quale Olivieri è cresciuto.