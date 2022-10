Venerdi sera la Juventus scenderà in campo contro l'Empoli di Andreazzoli, dove dovrà dare continuità a quanto fatto nel derby contro il Torino. I precedenti sorridono ai bianconeri che, contro i toscani vantano la miglior percentuale di vittorie tra le squadre presenti attualmente in Serie A. Il dato è infatti del 79%, con 19 vittorie in 24 partite.