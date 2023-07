Filippo Ranocchia è un nuovo calciatore azzurro: centrocampista classe 2001 arriva dalla Juventus a titolo temporaneo, con diritto di riscatto in favore dell'Empoli e controriscatto per la società bianconera pic.twitter.com/tYbVpkt3wp — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) July 17, 2023

Anche l'ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Filippo, acquisito in prestito dalla. Ecco il comunicato del club toscano: "Filippo Ranocchia è un nuovo calciatore azzurro: centrocampista classe 2001 arriva dalla Juventus a titolo temporaneo, con diritto di riscatto in favore dell’Empoli e controriscatto per la società bianconera".