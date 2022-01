4









Il rientro dopo 59 giorni. Danilo è pronto a tornare a giocare titolare dal 1' con la Juventus nella sfida che vedrà i bianconeri ricevere allo Stadium la Sampdoria, per l'ottavo di finale di Coppa Italia. Il brasiliano si era infortunato lo scorso 20 novembre dopo un quarto d'ora contro la Lazio, a Roma. Gli acciacchi di Bonucci e Chiellini, oltre alla squalifica di De Ligt, avrebbero convinto Allegri a fare affidamento sull'ex Real Madrid.



59 GIORNI DOPO - Al minuto 15 di Lazio-Juventus, lo scorso 20 novembre, Danilo è stato sostituito per un problema muscolare. Da allora sono passati 59 giorni senza vedere il brasiliano in campo. ​Lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, 8 settimane di stop. Ed effettivamente sono passati due mesi dal ritorno tra i convocati di Danilo, che potrebbe addirittura partire titolare contro la Samp.



EMERGENZA - Tra i 23 convocati da Allegri per la sfida contro la Samp saltano all'occhio i nomi dei giovani De Winter, Miretti, Aké e Soulé, tutti chiamati per coprire le assenze degli indisponibili, a cui si è aggiunto Federico Bernardeschi. De Winter, soprattutto, è stato convocato per l'emergenza difesa che ha colpito la Juve: Bonucci infortunato, Chiellini affaticato (ma convocato) e De Ligt squalificato. Allegri però dovrebbe preferire l'usato sicuro, affiancando a Rugani il rientrante Danilo, per una coppia inedita. A meno di ripensamenti dell'ultim'ora.