Andrea Pirlo sta pensando a diversi cambi di formazione contro l’Inter rispetto alla sfida disputata contro la Roma, attingendo da una rosa che ha dimostrato tutta la sua profondità nel 2021, vincendo 10 partite su 11. In ogni caso, il collettivo bianconero è ricco di diffidati in vista della sfida di domani sera allo Stadium. Infatti, sono ben 10 i giocatori della Juventus a rischio squalifica in caso di ammonizione per l’ipotetica finale: Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata, Rabiot.