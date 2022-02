Sono bastati appena 12 minuti di gioco a Dusan Vlahovic per prendersi la Juve, andando in gol contro il Verona alla sua seconda conclusione verso lo specchio della porta avversaria da giocatore bianconero. In molti si sono immaginati e hanno sognato per giorni questo esordio, magari non con questo impatto immediato. Così come è stato immediato e notevole anche il suo impatto sui social che, da quando è approdato all'ombra della Mole sembrano essere esplosi all'impazzata. L'attaccante serbo infatti, a metà gennaio contava circa 560.000 follower contro gli 1,2 milioni raggiunti in appena due settimane, senza tener conto di quanto possono incredibilmente aumentare nel giro dei prossimi mesi.