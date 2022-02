Come racconta La Gazzetta dello Sport, quanto fatto da Vlahovic rappresenta l'emblema di ciò che può fare. Per il quotidiano, non sarà stata una partita perfetta, ma decisamente divertente, piena di buone azioni, occasioni e grandi giocate. "Per dire, quella finale di Vlahovic è l’emblema di ciò che può fare il centravanti serbo. Lanciato da Dybala in fascia, si è messo in surplace contro Muldur per poi lasciarlo indietro scattando sulla riga di fondo. E poi si accentrato per il tiro".