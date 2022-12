Sarà il noto penalista Salvatore Pino, che agirà in coppia con John Shehata, l'avvocato scelto daper tutelarsi in merito all'inchiesta in cui è coinvolta la Juventus. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il portoghese ha giocato tre anni a Torino dal 2018 al 2021.