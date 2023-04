Mentre la sfortunata stagione 2022/2023 volge al termine, la Juventus comincia ad organizzarsi per il prossimo anno. In questi giorni, come riporta il Corriere Torino, il club ha cominciato ad inviare agli abbonati dei settori deluxe dello Stadium la proposta di rinnovo per la prossima stagione.. Per confermare le tessere attualmente possedute per la stagione 2023/24”. Con gli abbonati, la Juve si era già fatta viva ad aprile quando aveva parlata dell’ipotetico rischio Serie B, rischio ad oggi surreale e giova sottolineare come, all’epoca, non c’era ancora stata la restituzione dei 15 punti di penalizzazione.E gli umori degli abbonati? È ancora il Corriere Torino a riportarli: “Cautela ovviamente imposta dai contratti, dopodiché, a qualche tifoso non è piaciuta l’impossibilità di disdire la tessera — una volta pagata — in caso di sventurata retrocessione causa giustizia sportiva. Nonostante lo sconto del 30 per cento: «», ha confessato qualcuno. Mentre per altri, il problema è lo stesso futuro in Champions: «Un anno passato a vedere solo il campionato italiano?»”.