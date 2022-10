Le parole di Brambilla a Juventus Tv:ILING-JUNIOR - "Ieri sera ha esordito, siamo tutti contenti, tutto il settore giovanile fino a noi deve essere contento quando un ragazzo esordisce. Prime partite bene con noi, di alto livello, dal momento in cui la 1 squadra ha avuto bisogno si è aggregato a loro. L'esordio è la ciliegina sulla torta, lui è un ragazzo serio non si deve fermare e lavorare ma sono cose che sa e non c'è bisogno di dirglielo. Il fatto che abbia esordito è un segnale per tutto l'ambiente, l'anno scorso altri ragazzi hanno fatto il loro percorso. Normale che la 1 squadra attinga da noi, la Serie C è un campionato tosto che a loro serve".