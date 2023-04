L'avvocato Pierluigi Matera, intervistato da Tuttosport ha commentato quanto successo ieri al CONI e le parole del Procutaore Generale, Taucer: "Il fatto che il Procuratore Generale, nell’esercizio della funzione requirente dinanzi al Collegio di Garanzia, rilevi una carenza di motivazione relativamente a un punto della decisione è normaleSe ravvisa un possibile errore chiede correttamente una riforma della decisione. Non dovrebbe trattarsi di una eccezione, e quanto ha detto il prefetto Taucer non dovrebbe essere ritenuto un colpo di scena. Anzi, è il segnale di una sana dinamica processuale. Peraltro, il Procuratore Generale dice anche che per il resto non ci sono censure relativamente alle impostazioni della Procura federale».