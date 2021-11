Sono state approvate le condizioni definitive dell'aumento di capitale della Juventus:. Pertanto, le nuove azioni saranno offerte al prezzo di 0,334 euro ciascuna, nel rapporto di 9 titoli nuovi ogni 10 già posseduti.Lunedì 22 novembre è stato approvato ogni condizione definitiva sull'aumento: la società l'ha reso noto poco dopo la mezzanotte. E le azioni, che ieri hanno chiuso a 0,6805 euro, vengono ora scontate del 35,2%. Per il contratto di garanzia hanno sottoscritto quattro banche di assoluto livello: Goldman Sachs International, JP Morgan AG, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking. Agiranno da joint coordinator e joint bookrunner. Le quattro banche si sono impegnate a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente inoptate al termine dell'asta.Si tratta del secondo aumento in due anni, dopo quuello del dicembre del 2019 per 300 milioni di euro. Exor, socio di maggioranza e detentore del 63,8% del totale, verserà 255 milioni di euro. Di questa somma, Exor ha già versato 75 milioni il 27 agosto scorso.La reazione della Borsa alla notizia ha visto un iniziale calo di circa il 10% intorno alle prime ore della mattinata. La Juve ha aperto con un -8% e poco dopo le 9.30 del mattino era a -9,26%, con un ribasso di -0.063 e il valore della singola azione di 0,62 euro.