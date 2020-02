La Juve ha bruciato. La relazione finanziaria del primo semestre non è positiva a causa dei maggiori costi per la gestione della rosa e del personale e anche per questo, in vista dei prossimi sei mesi, saranno decisivi gli introiti della Champions League, strettamente legati a quelli della prossima campagna acquistiGli incassi della Juve nel medio-lungo termine, tuttavia, sono destinati ad aumentare tra questa e la prossima stagione.Quello con Jeep, ad esempio, frutterà 25 milioni in più per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 "con l’inclusione di taluni diritti di sponsorizzazione aggiuntivi".Non solo per estendere i naming right dello stadio fino al 2030 ma pure per la sponsorizzazione dei training kit della prima squadra e della formazione femminile. Il tutto a fronte di un corrispettivo di 103,1 milioni che integra quanto previsto dagli accordi già in essere.E fa già effetto, anche, l'aumento di capitale stanziato alla fine dello scorso anno. Come comunicato dal club bianconero ​"l’Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 ammonta a € 326,9 milioni (463,6 milioni al 30 giugno 2019)., parzialmente compensato dagli esborsi legati alle Campagne Trasferimenti (€ -107,5 milioni netti), dai flussi negativi della gestione operativa (€ -24,9 milioni), dai flussi dell’attività di finanziamento (€ -7 milioni) e dagli investimenti in altre immobilizzazioni e partecipazioni (€ -3,4 milioni netti). Inoltre, a seguito della prima applicazione dell’IFRS 16 sono state contabilizzate passività finanziarie per € 15,2 milioni". I 50 milioni persi nei primi sei mesi fanno rumore ma la JuveAnche se ora come ora i conti sembrano non tornare.