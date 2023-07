L’idea della Juve è anche di tentare un colpo a centrocampo. Milinkovic-Savic è sempre il profilo più gradito, ma potrebbe prendere corpo solo se uscissero gli esuberi McKennie, Zakaria e Arhur, quindi al momento le condizioni non sembrano essere favorevoli. E anche a sinistra i ragionamenti sono in stand by: c'è Kostic, c'è Iling, ma c'è anche Alex Sandro, che la Juve vorrebbe veder partire. Ma, si legge sul Corriere dello Sport, l’impressione è che se anche si arrivasse ad un accordo per la rescissione di quest’ultimo, resterebbero stretti gli spazi per ragionare su Carlos Augusto, il brasiliano del Monza che pure piace.