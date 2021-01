Il campionato Primavera è finalmente pronto a tornare dopo due mesi e mezzo di fermo causa Dpcm. La Juventus di mister Bonatti è pronta oggi pomeriggio a ricevere la visita del Sassuolo, che precede i bianconeri di 3 punti in classifica: 10 punti per i neroverdi, 7 per i bianconeri, ma entrambe le squadre hanno due partite in meno rispetto al calendario. A gare piene e punteggio pieno invece la Roma, capolista a 18 punti avendo vinto tutte le 6 partite disputate prima dello stop. Juventus-Sassuolo Primavera si disputerà oggi alle 15 e potrete seguire la diretta testuale qui su Ilbianconero.com