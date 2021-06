Almeno un'altra punta. Forse due. E poi chissà. La variabile, come ricorda Tuttosport, dipende tutta dalla volontà di Cristiano Ronaldo e in subordine della Juventus. Ma quali sono i nomi per il nove - anzi: l'altro nove - della Juventus? Sono diversi e tutti profondamente "applicabili" per i bianconeri, anche in caso di permanenza di CR7. Del resto, il profilo che cercano i bianconeri va dall'usato sicuro al giovane da lanciare, ma nel ruolo specifico l'idea sembra ben più netta: un giocatore che sappia fare reparto, alzare la squadra, fare a sportellate e naturalmente andare in gol.



Nella gallery dedicata, tutti i nomi per l'attacco juventino. Con o senza Cristiano Ronaldo.