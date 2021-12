Paulo Dybala e basta. L'argentino il suo lo sta facendo: 3 gol in 3 partite di Champions League, 5 in 12 presenze in campionato. Il numero 10 è il capocannoniere stagionale della Juventus, ma il resto del reparto offensivo latita. Il dato è allarmante: quello bianconero è il 12° attacco della Serie A. E se Allegri e i suoi sono così distanti dalla vetta, il problema è probabilmente tutto lì.Il doppio 2-0 rifilato a Salernitana e Genoa ha ridato serenità, ma non ha risolto le difficoltà offensive. Contro i rossoblù, per esempio, i bianconeri hanno dovuto calciare 27 volte per trovare appena 2 gol. Certo, creare tante occasioni è sempre un'ottima cosa, significa che a livello di gioco la squadra c'è. Il problema, però, forse è la caratura degli avversari: Salernitana e Genoa, probabilmente in questo momento sono i più mrobidi da affrontare. Ed essersi fermati a 4 reti complessive non è positivo.I bianconeri hanno il 12° attacco della Serie A, il peggiore tra le big, ma non solo. Dybala e compagni hanno segnato meno persino di Verona, Bologna, Empoli e Sassuolo. Il vuoto lasciato da CR7 non è stato ancora colmato, visti i flop die di un Morata mai così in difficoltà, divorato dal nervosismo. Anche il centrocampo aiuta poco: 2 gol a testa di(tra l'altro inutili, visto che non hanno portato nemmeno un punto contro Sassuolo e Verona) e. Stop.