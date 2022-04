Dopo l'addio di Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero, il club bianconero dovrà ricostruire gran parte dell'attacco. In cima alla lista di Massimiliano Allegri ci sono Giacomo Raspadori del Sassuolo e Nicolò Zaniolo della Roma, come riporta Tuttosport. Profili diversi con dei tratti comuni, la ricostruzione Juve continua, sul mercato.