La Juventus fin qui è il quinto attacco del campionato e in generale ha ricevuto poco dai suoi attaccanti, che hanno segnato il 50% dei gol totali. In più, nessuno dei giocatori offensivi è arrivato in doppia cifra di gol, a differenza delle altre grandi del campionato che hanno almeno un attaccante con almeno 10 reti. Anche per tiri totali, i bianconeri sono dietro le prime in classifica con poco più di 13 tiri di media.