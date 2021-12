A poco meno di 20 minuti dalla fine, Massimiliano Allegri ha deciso di togliere dal campo Alvaro Morata, sostituendolo con Moise Kean. Con lo spagnolo ha avuto un diverbio al momento del cambio, che non è sfuggito a telecamere e tifosi. Sui social, tante critiche nei confronti dell'ex Chelsea, ma anche verso Moise Kean: ecco il motivo.ALLEGRI E MORATA - MORATA - "Non avevo deciso di sostituirlo, ma aveva preso il giallo e continuava, così ho deciso di toglierlo. Non è successo assolutamente niente, anzi mi dispiace perché aveva fatto una bella partita tecnicamente, poteva far gol, però stasera è stato bello vederlo giocare così come tutta la squadra", ha minimizzato Allegri dopo la partita, spegnendo sul nascere il fuoco della polemica.KEAN, SUBITO GIALLO - La chance, dopo il flop di Salerno, Kean non la sfrutta nemmeno col Genoa. Ed è un pessimo segnale, dato che la Juventus ha affrontato forse le due squadre più deboli, al momento, dell'intero torneo. Anzi, Allegri richiama un nervoso Morata a rischio doppio giallo e, alla prima entrata, il giovane centravanti si prende l'ammonizione. Sui social, in tanti non gliela perdonano.SOCIAL CONTRO MORATA E KEAN - Non sono mancati i commenti su Twitter, all'indirizzo delle due note stonate della serata, ma anche della stagione: Morata e Kean. Eccone alcuni di seguito:"Allegri toglie Morata perché nervoso e ammonito, entra Kean e prende l'ammonizione dopo 30 secondi", sottolinea @giuventjna"Toglie Morata perché si è fatto ammonire,dentro Kean e prende giallo dopo 60 secondi", #Francescovic17"Allegri toglie un nervoso Morata, rimproverandolo tra l'altro per il cartellino beccato, e inserisce Kean Cosa fa il giovane attaccante? Alla prima giocata si becca anche lui il giallo", riassume @IvanDErcole"Morata avrà i suoi problemi ma Kean lo vedo messo addirittura peggio. Capisco che Allegri non voglia 'rischiare' Kaio Jorge al posto di Alvaro, ma almeno prima riserva al posto di Kean lo metterei...", il commento di @ilPorrinista"Bastano questi 10 secondi per capire perché Kean sta fuori", scrive @marcellofo67