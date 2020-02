L'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland sta entrando sempre più nella storia. Il classe 2000 continua a stupire tutti e dopo l'esordio col botto con il Borussia Dortmund, ieri ha steso il Paris Saint-Germain nella sua prima apparizione in Champions League con i tedeschi firmando una doppietta e toccando quota 10 gol nella competizione in questa stagione. Un rimpianto sopratutto per la Juventus, diverse volte accostata all'attaccante e vicina al suo acquisto a gennaio.



RIMPIANTO - I rapporti della Juventus con Mino Raiola sembravano poter indirizzare la trattativa verso una conclusione positiva, ma alla fine la l'affare è sfumato. Sul tavolo, tra le offerte per l'attaccante ex Salisburgo c'era anche quella della Juventus che però non si è spinta fino agli 8 milioni all'anno.

Il Dortmund ha così versato 20 milioni della clausola rescissoria, ai quali si sono aggiunti i 15 milioni per Raiola e altri 10 milioni per il papà del giocatore, fino ad arrivare a un totale di 45 milioni di euro. I tedeschi gli hanno poi proposto un contratto fino al 2024 con uno stipendio di circa 8 milioni di euro a stagione aggiudicandosi così il giovane talento.



ATTACCO JUVE - Quanto avrebbe fatto comodo Haaland in questa Juve? Parecchio, sopratutto vedendo le difficoltà sotto porta degli uomini di Sarri che hanno realizzato meno gol dell'anno scorso. Inoltre, a causa degli stop di Bernardeschi e Douglas Costa, Sarri può contare solo su 3 attaccanti per ora e con gli ottavi di Champions alle porte questo può diventare un problema. Già dalla prossima estate i bianconeri potrebbero tornare a caccia di una prima punpunta e Haaland, già da adesso avrebbe fatto al caso del club bianconero. Un rimpianto vero e proprio, con il Psg un'altra conferma.