La Lettera agli Azionisti di Andrea Agnelli contiene un passaggio forte, e nemmeno troppo velato, sulle norme di distribuzione dei diritti nel calcio internazionale. L'attenzione è posta sui risultati finanziari, con la Juve che in questi 10 anni ha triplicato i ricavi e ha mantenuto l’equilibrio economico per alcuni anni, salvo poi dover rispondere, prosegue Agnelli, alla bulimia di risorse finanziarie ai continui investimenti per garantire la competitività sportiva «necessaria per accedere ai maggiori flussi di ricavo», ai premi UEFA, agli sponsor e agli incassi, come riferisce Tuttosport. E qui Agnelli attacca «l’asimmetria di un sistema che pone il rischio imprenditoriale sui club, i quali sostengono tutti i costi del sistema, ma assegna ad altri soggetti una parte del controllo e della generazione degli introiti». Un messaggio a UEFA e la Lega. La soluzione? "Se non si vuole mettere a rischio «la sopravvivenza dei club» (tema sul quale ha lanciato l’allarme dal podio dell’ECA) bisogna correggere quelle che chiama «inefficienze gestionali» cioè una ripartizione dei diritti (l’unica componente di ricavo che non è cresciuta a doppia cifra) meno mutualizzata, cioè meno egalitaria tra piccoli e grandi club, che sostengono i maggiori investimenti", scrive il giornale. Dietro le sue parole ci sarebbe un forte rilancio sui progetti di super lega europea: una formula che renderebbe il calcio più allineato alla domanda del mercato globale. Grande spettacolo, grandi investimenti, grandi ascolti.