Quello di Dusannon è di certo il suo miglior periodo, ma questo ormai è affar noto. Il bomber serbo sembra sempre poco nel vivo del gioco della. Si innervosisce, spalle alla porta prova a gestire qualche pallone ma non sempre con i risultati sperati. Ieri però, complice anche il problema alla caviglia rimediato contro la Lazio, il bomber serbo non è partito titolare ma al suo posto ha giocato Arek. A questo punto viene spontaneo chiedersi:Finito nel mirino della critica spesso per le poche occasioni concretizzate ma soprattutto per quelle non costruite.Ieri sera però, contro loin Europa League, come detto, non ha giocato dal primo minuto Dusan, al suo posto Arek. Il polacco che in precedenza aveva sempre trascinato la Juventus. Al punto da mettere in discussione la posizione di Vlahovic. Questa volta però non è stato così. Anche Milik è apparso spesso tagliato fuori dal gioco, ha toccato pochissimi palloni, anche in fase di impostazione dell'azione. Sotto porta poi non si è mai reso pericoloso.Un nuovo grattacapo che Max si troverà costretto a risolvere perchè la sua Juve si affida sempre più alle individualità per andare a segno. Ieri Federico Gatti, contro la Lazio Adrien Rabiot, ma i gol degli attaccanti mancano e questo potrebbe rivelarsi un problema.