L’ex calciatore e procuratore sportivo Massimoparla a Tmw Radio: "C'è un grande punto di domanda su Pogba, su quando tornerà e su come tornerà. Se sarà il Pogba visto in Italia, sicuramente la Juve ha acquistato tantissimo ma continuo a sostenere che qualcuno lì manca. Ce l'ho con la dirigenza perché è formata da persone non adatte a questa posizione. Ci sono dei giocatori che andavano dati via. Per un allenatore avere giocatori che non vuoi utilizzare è un problema. Uno su tutto è Arthur, pensavo che la Juve se ne fosse già liberata da tempo. Paredes? Non sembra il giocatore che può spostare gli equilibri. Di sicuro è meglio di quelli che hai ma non sposta molto".