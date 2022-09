Fabio Licari, su La Gazzetta dello Sport di oggi, sintetizza così i problemi della: "Può la Juve andare in gol subito e, ancora una volta, rischiare il ribaltone? Può farsi ammirare per un quarto d’ora, illudendo che Paredes sia il tanto atteso “sintetizzatore” delle sue notevoli potenzialità, e poi sparire nel nulla di una difesa a oltranza?Ma la madre di tutte le domande è un’altra: la Juve di Firenze è così per debolezza o per scelta?".