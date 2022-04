Il noto conduttore radiofonico Linus è intervenuto per commentare Sassuolo-Juventus ai microfoni di Dazn ed ha sferrato un attacco a Paulo Dybala ed alle sue prestazioni di questa stagione. Queste le sue parole:



DYBALA - "Dybala sta diventando spesso il miglior uomo assist delle squadre avversarie, non c'è partita in cui non regala almeno due o tre palloni all'avversario. Forse dipende dalla zona di campo in cui gioca".