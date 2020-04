La Juve lavora, anche di fantasia. Perché con un mercato che sarà caratterizzato da tanti scambi ci sarà bisogno anche di trovare gli incastri giusti con le altre società. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi resta sempre il primo obiettivo per rinforzare l'attacco bianconero e l'argentino potrebbe arrivare in uno scambio con il PSG. A Leonardo piacciono sia Miralem Pjanic che Alex Sandro, due pedine che la Juve può mettere sul tavolo per arrivare a Maurito con la speranza che non torni a Milano dove sarebbe più difficile, se non impossibile, trattare con Marotta. MILIK-BERNA - Ma c'è un altro nome che è tornato di moda alla Continassa. Secondo Tuttosport è quello dell'attaccante del Napoli Milik che De Laurentiis valuta 40 milioni di euro. La Juve può mettere sul piatto Federico Bernardeschi ma quello dell'ex Fiorentina non è l'unico profilo spendibile per la trattativa visto che anche Daniele Rugani e Cristian Romero sono possibili pedine di scambio per arrivare al talento polacco che piace anche a Tottenham e Chelsea.