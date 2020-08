1









La Juve cerca un nuovo bomber perché l'era di Gonzalo Higuain è ormai arrivata agli sgoccioli. Il nome nuovo per l'attacco bianconero è quello di Alvaro Morata, attaccante appena passato a titolo definitivo all'Atletico Madrid per circa 60 milioni di euro. La Juve dovrebbe sborsare una cifra simile per portarlo a Torino e potrebbe arrivare all'obiettivo con l’inserimento di alcune contropartite. Secondo Tuttosport, Bernardeschi sembra il profilo giusto per tentare Diego Simeone. Intanto i bianconeri tengono ancora gli occhi su Milik, Jimenez e Zapata.