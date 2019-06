Il dopo Griezmann è pronto e vuole iniziare con il botto. L'Atletico Madrid programma il futuro e riparte con la ricerca del sostituto del talento francese, che nelle prossime ore ufficializzerà l’addio alla capitale. Le idee sono chiare: serve un fenomeno, ora e in futuro. Ecco perché il club ha messo gli occhi su Joao Felix, gioiello 19enne del Benfica, e si è inserito nella corsa al suo futuro: lo racconta As, in prima pagina oggi, con l’Atletico che avrebbe presentato al portoghese un'offerta super: 6 milioni di euro netti all’anno come ingaggio. Ancora bassa l'offerta per il cartellino: 60 milioni più bonus. Lontani da 120 della clausola e dalle cifre sperate dal Benfica.