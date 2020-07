Manuel Locatelli è indubbiamente uno dei protagonisti dell’annata del Sassuolo, una delle squadre più in forma post-covid, reduce da quattro vittorie consecutive. Merito al lavoro di De Zerbi, ma anche ai suoi interpreti, tra questi il centrocampista neroverde che domani affronterà la Juventus con i riflettori puntati addosso. Infatti, l’ex Milan è entrato nelle mire di Fabio Paratici ma non solo: come riporta Tuttosport, anche l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su Locatelli.