Possibile dietrofront dell'Atletico Madrid su Alvaro Morata. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, il club spagnolo non sembra più così intenzionato a rinnovare il contratto dell'attaccante classe 1992 per poi mandarlo nuovamente in prestito alla Juve, preferendo cederlo a titolo definitivo. I bianconeri restano in attesa di novità, anche per virare eventualmente su piste alternative. Il giocatore, da parte sua, resterebbe volentieri a Torino, tanto da spingere in prima persona per il prolungamento dell'intesa con i Colchoneros.