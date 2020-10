La Serie A torna con due regine in vetta alla classifica: Milan e Atalanta, che sono a punteggio pieno. L'Atalanta è però la squadra che secondo i quotisti si è inserita più di tutte nella lotta per lo Scudetto. I bergamaschi oggi si giocano campioni a quota 4,50 e si sono avvicinati in maniera minacciosa a Juventus e Inter, coppia di favorite rispettivamente 2,25 e 3,00 volte la posta. Una bella rimonta non solo in classifica ma anche sulla lavagna scommesse, visto che alla vigilia del campionato Gomez e compagni si giocavano a 15 volte la posta, mentre la Juventus partiva da una promettente quota di 1,90. Lo scrive calciomercato.com.