Dopo una stagione da protagonista con l'Argentina e l'Atalanta, Cristian Romero si gioca la partita sul futuro. I nerazzurri sono pronti a mettere 16 milioni di euro sul piatto per prenderlo a titolo definitivo dalla Juventus dopo averne investiti 2 l'estate scorsa per il prestito che avrebbe dovuto essere biennale. Al giocatore però è bastata una sola stagione a convincere tutti, Atalanta ma non solo. Il profilo di Romero piace molto in Premier League: da parte del Manchester United non ci sono state mosse concrete, mentre il Tottenham di Fabio Paratici si muove. Il difensore piace al dirigente che lo prese proprio per la Juve ed Espirito Santo ha bisogno di un un centrale di difesa. L'Atalanta lo valuta non meno di 40 milioni.