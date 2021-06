L'Atalanta ha deciso: il miglior difensore del campionato (stando ai premi MVP della Lega Serie A di fine stagione) sarà riscattato. Si tratta di Cristian Romero che diventerà un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti un anno prima del previsto. Sarebbe dovuto diventare un difensore dell'Atalanta nel 2022, ma è arrivata un'accelerata decisiva negli ultimi giorni e per lui si prospetta una soluzione definitiva già in questi giorni. Ha convinto tutti e il premio appena vinto ha accelerato in maniera decisiva i contatti per il riscatto. Come riporta la Gazzetta, l'Atalanta verserà 16 milioni nelle casse juventine con un anno di anticipo, non rinnovando il secondo anno di prestito. Si aggiungono ai 2 (più 2 di bonus) del prestito oneroso ufficializzato a settembre 2020.