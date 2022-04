L'Atalanta non dovrebbe essere più un pericolo per la Juve, nella corsa al quarto posto. Ieri sera, contro il Verona, la squadra di Gianpiero Gasperini è andata ko per la terza volta consecutiva in Serie A, finendo a -12 dai bianconeri. Ecco l'analisi del tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN: "Cambiamento profondo? È una condizione che si verificherà quando sarà il momento. Quest'anno abbiamo fatto un ottimo percorso in Europa, sia in Champions che in Europa League. In campionato abbiamo fatto molto bene fino a dicembre, dopo non siamo più riusciti a rispettare non solo le aspettative ma anche la qualità di gioco".