La Juve continua a seguire con attenzione la situazione legata ad Hojlund, ancora in attesa di capire se continuare la sua avventura con l'Atalanta, o se, invece, cercare di fare il definitivo salto di qualità in un club di livello. Stando a quanto riportato dal Corriere di Bergamo però, la Dea chiede almeno 60 milioni di euro per lasciarlo partire, cifre che i bianconeri potranno permettersi solo in caso di un eventuale cessione di Vlahovic.