Quanto serve all'Atalanta per l'aritmetica qualificazione in Champions? Esattamente, undici punti: nelle prossime cinque finali compresse da qui a 24 giorni, Gasperini deve collezionare almeno altri 11 punti per essere certa di accedere per il terzo anno consecutivo in Europa. Se i 68 punti attuali in classifica infatti diventeranno 79, la Dea sarà sicura tra le prime quattro del campionato. Almeno tre vittorie e due pareggi quindi contro Sassuolo, Parma, Benevento, Genoa e Milan.