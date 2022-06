L'Atalanta sembrava inizialmente non dovesse riscattare il cartellino di Merih Demiral dalla Juventus e che il difensore turco sarebbe stato costretto a cercare un nuovo club. Per lui si erano aperte alcune strade in Premier League. Ora la situazione però si starebbe capovolgendo. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport. Il difensore ancora di proprietà della Juventus potrebbe essere riscattato ma ad una condizione.



LA CONDIZIONE - Demiral potrebbe essere riscattato soltanto qualora la Dea ci ricavasse una plusvalenza. Quindi soltanto nel caso in cui a entro la fine del mese di giugno ci fosse già pronta un'acquirente. Così l'Atalanta verserebbe nelle casse della Juventus la parte restante e ricaverebbe una plusvalenza dalla sua cessione. Sicuramente Demiral non rientra nei piani di Gasperini.