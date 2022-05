Fino a un mese fa, il riscatto sembrava assolutamente scontato. Nelle ultime due settimane, però, qualcosa è cambiato. Oggi come oggi, Merih Demiral non è più certo che resterà all'Atalanta. Dopo alcuni errori di troppo, che hanno coinciso con l'ascesa del giovane Scalvini e con i rinnovi di Toloi e Palomino, il difensore turco è sceso sempre più nelle gerarchie nerazzurre, tanto che ora il suo acquisto definitivo da parte della Dea non sembra più così scontato. Come sottolineato da Calciomercato.com, il suo riscatto dalla Juventus dipende soprattutto dall'eventuale partecipazione all'Europa League dell'Atalanta nella prossima stagione. I bianconeri chiedono 20 milioni di euro più bonus, che andranno a sommarsi ai 3 già versati la scorsa estate per il prestito del giocatore.