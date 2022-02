Un prezioso assist alla Vecchia Signora lo ha fornito l’agente di Zaniolo, Vigorelli, che al Corriere dello Sport ha negato l’esistenza di una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. La Roma non lo ha messo in vendita in maniera ufficiale ma in assenza di un nuovo accordo potrebbero trovarsi a dover sacrificare l’azzurro in nome del bilancio. Ecco perché filtra ottimismo in casa Juventus di poter aprire presto una trattativa con il club giallorosso. Lo rivela Calciomercato.com.