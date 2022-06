20 milioni di riscatto, 8 di bonus e percentuale di una futura rivendita. A tutto questo dovrebbe rinunciare la Juventus, nel caso – sempre più probabile -, che l’Atalanta decidesse di non trattenere Demiral; cifra che i bianconeri avevano già nei piani di reinvestire sul mercato. In questo caso, il turco tornerebbe alla Continassa, ma solo di passaggio, perché non convince Massimiliano Allegri e, quindi, si trova al di fuori del progetto tecnico.



Quello che si potrebbe considerare un intoppo, però, potrebbe trasformarsi in opportunità, come riporta Tuttosport. Per il post Chiellini, la Juventus, su indicazione di Allegri, cerca un centrale pronto, da buttare immediatamente nella mischia, con esperienza: in cima alla lista desideri c’è Kalidou Koulibaly, in rottura con il Napoli e il cui contratto scade nel 2023. 40 milioni la richiesta economica di De Laurentiis che, comunque, non salta di gioia all’idea di sedersi al tavolo delle trattative con i rappresentati di Madama. Ad addolcire la pillola, e soprattutto abbassare le pretese economiche, l’inserimento di un giovane di prospettiva, e allo stesso tempo esperienza, come Demiral, che potrebbe rappresentare la chiave di volta in una trattativa altrimenti molto complicata.