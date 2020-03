La Juventus continua a cercare sul mercato un terzino sinistro che possa offrire una valida alternativa ad Alex Sandro per la prossima stagione. Uno dei nomi più caldi, resta quello dell'italo-brasiliano del Chelsea Emerson Palmieri. Il giocatore, infatti, ha trovato poco spazio in questa stagione in Blues e, come riporta Tuttosport, potrebbe puntare al rilancio proprio in bianconero. Infatti, per Emerson c'è ancora aperto il discorso Nazionale, e proprio ieri il ct Roberto Mancini ha ammesso, a Gazzetta, che le sue possibilità di convocazione aumenterebbero di molto, qualora tornasse in Italia e giocasse con più continuità.