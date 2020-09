7









Il Milan può diventare un'alleata della Juventus in quest'ultima settimana di mercato. Il trasferimento imminente di Lucas Paquetà al Lione, che si è sbloccato nella giornata di oggi, può diventare un assist per i bianconeri. Il club francese infatti a questo punto è pronto a far partire Houssem Aouar, uno dei gioiellini del presidente Aulas sul quale la Juve ha messo gli occhi da tempo. Paratici e il suo staff l'hanno osservato più volte, studiandolo anche da vicino quando i bianconeri hanno sfidato il Lione in Champions.



PISTA PSG - Non solo Juve perà, perché il giocatore piace anche in Premier League a Manchester City e Arsenal. Proprio i Gunners sono in pole position nella corsa al centrocampista classe '98 per il quale, dopo settimane di trattative, il Lione chiede ancora un ulteriore sforzo al Lione, ma secondo la stampa francese negli ultimi giorni è spuntata anche la pista Psg. Solo una proposta economica irrinunciabile potrebbe convincere Jean Michel Aulas a interrompere le negoziazioni con il club inglese.



IL RETROSCENA - Spunta anche un retroscena legato alla Juve: secondo quanto riporta Rmc Sports, infatti, nella giornata di lunedì i bianconeri avrebbero fatto una telefonata al Lione per capire a che punto è la trattativa con l'Arsenal e la valutazione definitiva del giocatore, con l'obiettivo di inserirsi in extremis. Una pista da tenere in piedi in casa Juve, ma difficilmente si potrà chiudere in così poco tempo.