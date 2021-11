Tutte le sconfitte bruciano, ma esistono modi differenti di subirle. Quella patita dalla Juventus, ieri sera, contro il Chelsea fa parte della categoria inaccettabili e inammissibili per come si è sviluppata e per come è finita.Una vergogna biblica che giustificava ampiamente le “ola” e gli sfottò del pubblico londinese e che imponeva ai tifosi italiani una mortificazione assolutamente immeritata.Le giustificazioni addotte dai diretti interessati a fine gara hanno addirittura accresciuto il senso di disagio e il sospetto della presa in giro. Lo stesso Massimiliano Allegri, persona fornita di una discreta moralità e di buon senso del dovere, è miseramente scivolato su di una frase che mai avrebbe dovuto dire “Primi o secondi non è importante. Ci siamo qualificati e basta. Per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi”.L’alibi principale per motivare la clamorosa dèbacle è quello della stanchezza fisica e mentale di un gruppo che in campionato s è appena timidamente ripreso dopo un avvio sconcertante.A parte che il Chelsea aveva sulle spalle il medesimo carico di fatica dei bianconeri, un conto è lottare e rimanere senza fiato un altro stare lì a fare le belle statuine in mezzo al campo.Ora arriverà l’Atalanta di Gasperini, un allenatore il quale non ammette deroghe sul piano del lavoro e dell’impegno.La sola arma che i giocatori temono e soffrono è quella che va a toccare il loro conto in banca.Ebbene, come accade per tutti i lavoratori di questo mondo,Un mese di taglio sullo stipendio da evolvere in beneficenza ai tantissimi che ne hanno bisogno sarebbe moralmente e praticamente gesto onesto per la Juventus. Per tutti. Anche per Allegri, Nedved e lo stesso Andrea Agnelli. Le scuse, questa volta, non bastano.