Tra le mura dell'Allianz Stadium, via all'Assemblea degli Azionisti più calda della storia recente dellaMa che cos'è l'Assemblea degli azionisti? Con questo termine si intende l'organo deliberativo di una società di capitali, come appunto la Juventus. I suoi compiti principali riguardano per esempio l'approvazione del bilancio e l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Sostanzialmente, quindi, l'Assemblea rappresenta le istanze della proprietà, ossia appunto degli azionisti.Di seguito l'ordine del giorno:1) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti2.1 esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs.58/1998. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 58/1998; 2.2 esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs.58/1998. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.3) Approvazione di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di Performance Shares 2023/2024-2027/2028”.4) Nomina di un amministratore per l’integrazione del consiglio di amministrazione.5) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie12:40 - Approvato il secondo punto all'ordine del giorno12:35 - L'assemblea degli azionisti approva il bilancio12:30 - Altro intervento di Agnelli sulla costruzione della rosa della Juventus: "Ho sempre detto, bisogna avere una persona responsabile, il direttore sportivo che ha delle deleghe. Ognuno di noi ha delel opinioni, essendo noi tanti, una quindicina di milioni in Italia, l’aternativa è assumere un sondaggista. Si rispettano le opinioni di tutti, ma ci sono persone che si assumono responsabilità".12:20 - QUI l'intervento di Maurizio Arrivabene in risposta ai piccoli azionisti12:10 - Agnelli risponde agli azionisti: "Ringrazio coloro i quali hanno espresso parole d’affetto rispetto agli anni passati insiem. Ringrazio anche le critiche, dalle critiche e dagli spunti si cresce: un dato di fatto oggettivo. Le ho sempre fatte mie, con più o meno empatia ma le ho sempre ascoltate e cercato di riflettere sulle critiche. Sono consapevole che quando tutto va bene sono applausi, quando non vanno bene la gente è veloce a girare le spalle e trovare difetti. Non posso che ribadire la convinzione sulla correttezza dell’operato, condiviso da una serie di esperti. Per il campo, uno cerca sempre di vincere, è l’unico obiettivo per chi fa sport. Quando uno scegli calciatori è della convinzione siano i migliori. Parlare di un calciatore 2-3 anni dopo è diverso, in quel momento c’erano Bonucci, de Ligt e Chiellini e quel giocatore non avrebbe visto il campo, ma questo non vuol dire che non abbia qualità (riferimento a Romero ndr)".12.05 - Lindsell Train, secondo azionista Juve, taglia la partecipazione: i dettagli 12:00 - QUI l'intervento di Luciano Moggi11:20 - Intervengono gli azionisti nella discussione sul bilancio11:10 - Interviene Roberto Spada, presidente del Collegio Sindacale di Juventus: "Il collegio in occasione della relazione al bilancio dello scorso 5 dicembre ha chiesto al cda approfondimenti. Il cda nella seduta del 15 dicembre ha esaminato con i legali le tematiche sollevate e il collegio ne ha preso atto. Anche con riferimento alla manovra stipendi e al tema plusvalenze, distinte e non sovrapponibili, ha invitato la società al rafforzamento di procedure interne".10:25 - Interviene Stefano Cerrato, Chief Corporate & Financial Officer, con un resoconto economico/sportivo della stagione 2021/2210:05 - QUI l'intervento di apertura di Andrea Agnelli10:00 - QUI l'intervento di Della Ragione, amministratore indipendente Juve